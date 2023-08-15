今年全球伺服器出貨量估年減5-6% 明年重返成長

研調機構 TrendForce 今 (15) 日指出，受全球通膨影響，今年 Server OEM 及雲端服務業者 (CSP) 持續調整供應鏈庫存，加上 AI 伺服器需求激增，壓縮伺服器新平台放量規模，預估今年伺服器主板及整機出貨量分別年減 6-7% 及 5-6%，拚明年重返成長。

研調認為，由於經濟態勢不明朗，加上 CSP 對 AI 相關領域投資力道增強，明年伺服器市況預期與今年類似，可能有三種情境以及出貨預估。

情境一為 CSP 庫存去化告段落，新需求雖帶動伺服器市場復甦，但受高通膨及通膨後的經濟停滯影響，市場高度聚焦 AI、預算仍遭排擠，還有 Enterprise Server 長期逐漸轉向雲端服務，整體 Server OEM 出貨可能會微幅衰退，因此預估 2024 全年伺服器整機出貨量僅會年增 2~3%，也是最有可能發生的情境。

情境二為經濟下滑加劇，且相關伺服器供應鏈庫存仍未全面消耗，整體伺服器需求仍保守，同時 AI 相關需求依舊壓縮傳統伺服器建置，預估今年伺服器整機出貨與今年持平甚至下跌。

情境三為市場已恢復至疫情前狀況，且基於 CSP 等大型業者樂觀的資本支出計畫，伺服器市場強勁成長，尤其伴隨消費力道的提升，預期企業對於 IT 支出也呈現同比增加，帶動明年伺服器整機出貨量年增近 5%。

針對 DDR5，研調補充，由於客戶端延長舊機種產品週期、遞延新機種導入，傳統伺服器出貨比重遭壓縮，大幅干擾原廠 DDR5 出貨預期，同時，以 Server CPU 市占率來看，今年 Intel 與 AMD 均大幅下修其 SPR 與 Genoa 的比重，均影響 DDR5 的滲透率，預估全年在 CSP 與 OEM 的導入率僅約 13.4%。

因此，研調認為，DDR5 導入比重正式超越 DDR4 的時間點，將延後至明年第三季底才可望實現。