【量大強漲股整理】台股半年線止穩後，AI股有機會續攻嗎?有哪些潛力股值得留意?

美股周一 (14 日)，輝達，強彈逾 7%，科技股華麗轉身大漲，帶領台股 AI 族群反攻，推升早盤反彈逾 150 點，直接攻回 16500 關之上，但因金融股回檔，加上(2317-TW) 鴻海，下修營運展望重擊股價，使得指數漲幅收斂，指數終場上漲 61.14 點，收在 16454.8 點，成交量縮至 2940.52 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 9.2 億元；自營商同步提款 16.94 億元；投信不離棄買超 19.25 億元，為連 9 買；三大法人合計賣超 6.89 億元。

台股早盤一度漲逾百點，AI 股見止跌，但金融股、台塑四寶等壓盤，高低點震盪逾百點，大陸碧桂園事件慢慢消化殆盡，台股今初步見到止跌回穩，但並未明顯帶量，短線上以反彈看待，下檔的半年線可以看到強大支撐；籌碼面，土洋對作，外資越賣越少，反倒是，投信不離不棄，連續買超九天，合計 246 億元，融資連續四日減肥 111 億元，意味 Q3 作帳行情，法人已經默默在布局，內資著墨股，有機會在未來發動，目前台股短線震盪，預期個股表現優於大盤，選股將重於選市，市場靜待美國 FED，本週三 (16 日) 即將公布的聯準會會議紀要，預期聯準會在 9 月不會升息。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科，相對穩盤，目前資金仍集中於 AI 趨勢族群， (3231-TW) 緯創、(6669-TW) 緯穎、(2382-TW) 廣達、(2376-TW) 技嘉、(2421-TW) 建準，都滿面紅；(2324-TW) 仁寶，挾著 AI 伺服器明年占比上看兩成，今日續強一度攻上漲停板，(8210-TW) 勤誠，著墨 AI 伺服器市場，第 3 季可望開始量產，鎖在漲停板。

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