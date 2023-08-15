台灣聚碳酸酯銷中遭課反傾銷稅 經部出招助業者降低衝擊

中國商務部公告對從台灣進口的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，經濟部國貿局表示，為因應業者應訴需求，經濟部將補助業者聘僱律師，同時協助業者朝高價值化及產品差異化發展，降低反傾銷稅對業者的影響。

中國商務部在去 (2022) 年 11 月 30 日公告對從台灣進口的聚碳酸酯展開反傾銷調查，預計今年 11 月 30 日前終判，最遲可延長至 2024 年 5 月 31 日。

統計去年台灣對中國大陸出口聚碳酸酯金額約 8 億美元，占我總出口比重 78.3%；今年前 7 月台灣對中出口約 3 億美元，占比 73.6%。

經濟部表示，去年 12 月上旬中方展開調查時，經濟部就邀集台灣石化業者舉行座談協助廠商因應，鼓勵業者積極應訴，同時請工總協助向中方釐清我業者關切之受調查產品範圍。

經濟部表示，因應石化業者已積極應訴，規劃補助業者聘僱律師，維護自身權益，並委請工總輔導業者填答反傾銷調查問卷。

經濟部認為，中國對台灣的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，短期對產業確實有影響，但已有業者提前布局及分散市場，經濟部也協積極助業者朝高值化及差異化產品發展，像是經過認證應用在車燈的合成聚碳酸酯材料，預期可使影響降至最低。

經濟部指出，中國大陸 2021 年聚碳酸酯產能約 248.8 萬噸，產量為 128 萬噸，產能利用率僅達 5 成，中國大陸年需求量則為 244 萬噸，顯示中國大陸聚碳酸酯產能已可滿足國內需求。

而本次中國課徵反傾銷可推知，中國大陸市場已成為價格競爭之紅海市場；經濟部強調，將持續推動我商朝差異化、高價值化市場發展，以協助業者面對國際市場競爭。