郭台銘拋「一縣市一小核電」經濟部：全球尚無實績。

鴻海創辦人郭台銘主張一縣市一小核電，並批評台電壟斷電力系統，對此，經濟部回應，小型核電廠目前其他國家仍在設計、認證階段尚無商轉實績；至於壟斷說，台電則說，台電肩負能源轉型發展、電力系統安全，以及整體物價穩定的政策責任。

郭台銘近期頻頻針對能源議題出招，近日拋出小型核電機組、一縣市一小核電的構想，對此，經濟部指出，郭台銘過去曾指核四過時、重啟並不經濟，確為事實，至於小型核電廠 (SMR) 的科技發展，台電一直持續關注，但目前世界各國仍在設計、認證等階段，但仍未有商轉實績。

經濟部指出，目前全球小型核能機組的單機容量約為 35 到 470MW，較現行機組更小，依發電能力來說，恐怕需安裝數十台機組，屆時不僅是科技發展問題，也必須坦率與社會討論。

經濟部表示，過去有部分人士習於批評政府能源政策錯誤，堅持應支持核能，則必須思考「一新、一舊」兩大問題，包括新的核電機組蓋在哪裡、以及舊有核廢料的處理議題。

經濟部進一步指出，以目前的小型核電機組科技發展來說，同樣會產生核廢料，但目前地方政府反對乾貯設施興建，使用過核燃料棒連取出爐心都沒辦法，這樣的情況確實是全球罕見，也顯示核廢議題仍需要社會凝聚共識。

至於所謂台電壟斷電力系統的看法，經濟部則說，台灣是單一電網、全國融通，台電為國營事業，一直為了國內穩定供電、電力系統安全努力。

台電強調，在俄烏戰爭導致全球燃料成本暴漲，引起世界高度通膨時，台電承擔單一電力國營事業的責任，吸收大量虧損才能穩住國內物價，甚至也有其他國家，考量要把電力公司進一步國營化，可見此時台電在能源轉型發展、電力系統安全，以及整體物價穩定的政策責任。