金融業想用生成式AI？先看6大核心原則 相關指引今年底出爐

AI 應用層面越發廣泛，為了讓金融導入 AI 技術可有效管理風險，金管會今 (15) 日公布訂定「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」草案，擬定 6 核心項目，至於金融 AI 指引預計將在今 (2023) 年底出爐。

金管會指出，生成式 AI 發展快速，產業導入 AI 有助於提高產能並提供多元化服務，但這也涉及個資保護與資安問題，金管會參考國科會「行政院及所屬機關 (構) 使用生成式 AI 參考指引」，在草案中列示相關應注意事項，包括金融機構不宜將生成式 AI 所產生的資訊做為判斷或決策的唯一依據、生成式 AI 產出資訊，應該由金融機構人員就風險進行最終判斷。

金管會表示，「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」草案共有 6 大核心項目，包括：建立問責機制、重視公平普惠金融服務、保護客戶隱私、確保系統穩健安全、落實透明性及可解釋性、促進永續發展。

首先是「建立治理及問責機制」，金融機構使用 AI 系統時應對內部治理與對消費者的權益保護負責，並對 AI 系統的風險管理與使用進行適當的監督。

第二、「重視公平性及以人為本的價值觀」，金管會指出，金融機構運用 AI 系統時，應重視提供公平、普惠的金融服務，並符合以人為本及人類可控的原則。

第三、「保護隱私及客戶權益」，金融機構於使用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，妥善管理及運用相關資訊，以提升消費者信心及滿意度。

第四、「確保系統穩健性與安全性」。金管會說，金融機構應致力維護 AI 系統的穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當之風險管理及監督。

第五、「落實透明性與可解釋性」。金融機構在運用 AI 系統時，應確保其運作的透明度及可解釋性，並於使用生成式 AI 作為辦理業務或提供金融服務輔助工具時並適當揭露。

另外，「促進永續發展」則是指金融機構在運用 AI 系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。

金管會強調，將持續關注金融業導入 AI 科技所面臨的挑戰和機會，督促金融機構強化風險控管、消費者保護、資訊安全及弱勢族群數位權益，以發展可信賴的 AI。