紀律投資新工具 凱基證定期定額日日扣功能上線

為協助投資人更彈性規劃投資以因應股市變化，凱基證券今 (15) 日宣布，推出定期定額日日扣功能，打破傳統定期定額投資僅能每月固定日期扣款的限制，除了更多扣款日可供選擇，也同步整合定期定額試算工具，是從規劃、試算到行動的完整解決方案。

凱基證觀察到，今年國內外市場局勢多空交錯，但越來越多投資人透過紀律繼續投資，降低平均成本，創造資產穩健成長，同時，投資人也因此更需具有彈性和自主性的投資工具。

凱基證考量許多剛進入投資市場的年輕投資人痛點，包括不知道每個月應該投資多少錢、投資多久才能達到自己的理財目標，推出定期定額日日扣及快速試算功能，讓投資人可以自由設定投資金額、期間或報酬，來彈性調整達成理財目標的策略。

同時，為優化投資人的投資體驗，試算完成後還能連結到交易，選定個股後設定「自訂天數」、「任選日期」即可來做定期定額投資。

在「自訂天數」方面，投資人可據個人需求選擇每月單日或多日扣款，每天都可以是扣款日，並同步搭配定期定額手續費均一價優惠，以及台股、ETF 均適用的定期定額投資組合。

針對日日扣功能的「任選日期」服務，凱基證建議，投資人不妨選擇發薪日的隔天進行定期定額扣款，在現金流相對充裕時達到強迫投資的效果。