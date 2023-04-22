權證避險降稅過關四大好處活絡市場 財政部將速訂子法

權證避險降稅終於三讀通過，財政部今昨 (21) 日表示，權證避險降稅通過後有四大好處：一、改善權證造市品質、創造有利投資環境、提升流動性、活絡股權市場交易，將盡快與金管會討論關於子法規訂定。

為降低權證發行人調節避險部位的稅負成本，提升其報價品質及投資人參與權證市場意願，延宕長達 10 年之久的權證避險降稅法案，在朝野立委共識下，昨天上午終於三讀通過。

財政部說明，證券交易稅條例本次修正後，權證避險股票的交易稅稅率從現行千分之 3 降為千分之 1，財政部將會商金管會就避險必要範圍之認定基準等及其他相關事項訂定子法規。

財政部表示，增訂代徵人及證券自營商應將權證避險專戶之交易明細列具清單，依規定期限送交稅捐稽徵機關。

為因應權證避險股票交易證券交易稅稅率調整，證券商及稅捐稽徵機關也須配合修正相關作業系統，且財政部須會商金管會訂定子法規，相關條文自公布後 6 個月施行。

此外，修正案通過後，將刪除加徵滯納金計徵方式及代徵人或證券自營商逾繳納期限 30 日仍未繳納稅款者移送強制執行的規定，回歸稅捐稽徵法第 20 條規定辦理。

財政部表示，因應權證避險降稅修法通過，各區國稅局也將積極規劃後續稽徵作業，讓權證避險股票交易調降證券交易稅措施順利實施