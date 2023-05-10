權證避險降稅11/10實施 財政部近期將預告子法

為降低權證發行人調節避險部位的稅負成本，總統今 (10) 日修正公布證券交易稅條例部分條文，其中權證避險證交稅稅率，將從現行的千分之 3 降至千分之 1，將在 11 月 10 日實施上路。

財政部表示，經核准發行認購 (售) 的權證，在上市櫃日至到期日期間，在修正條文生效日起 5 年內，也就是從今 (2023) 年 11 月 10 日到 2028 年 11 月 9 日期間，出賣認購 (售) 權證避險專戶內的標的股票者，每日交易成交總金額在避險必要範圍內，證交稅稅率從現行千分之 3 調降為千分之 1。

配合修正條文通過，此次修法也增訂代徵人及證券自營商應將權證避險專戶之交易明細列具清單，依規定期限送交稅捐稽徵機關。

財政部表示，因應權證避險股票交易證交稅稅率調整，券商及稅捐稽徵機關也須配合修正相關作業系統，財政部也需會商金管會訂定子法規。

此外，本次修法也將刪除加徵滯納金計徵方式及代徵人或證券自營商逾繳納期限 30 日仍未繳納稅款者移送強制執行的規定，將回歸稅捐稽徵法第 20 條規定辦理。

財政部表示，權證避險降稅條文修正通過後，將有助改善權證造市品質，創造有利投資環境，提升權證流動性，活絡股權市場交易。