嘉威生活去年EPS7.03元 擬配發5元股息 殖利率8.01%

嘉威生活 (3557-TW) 今 (24) 日公布最新財報，去 (2022) 年全年稅後純益 5.65 億元，年減 3.06%，每股 7.03 元，董事會並通過配發現金股利 5 元，盈餘配發比例為 71%，以嘉威生活今天收盤價 62.4 元計算，現金殖利率 8.01%。

嘉威生活 2022 年第四季營收 13.71 億元，毛利率 39.19%，季增 2.2 個百分點，年增 7.56 個百分點，單季稅後純益 1.42 億元，季增 48.68%，年減 12.35%，單季每股純益 1.77 元。

嘉威生活 2022 年全年營收 56.21 億元，毛利率 35.87%，年增 0.54 個百分點，全年稅後純益 5.65 億元，年減 3.06%，每股 7.03 元。

嘉威生活主管指出，2022 年嘉威生活營收連續第二年站穩 50 億元，其中，廚房工具產品線切入 Walmart、Target 及 Costco 等核心客戶之後，廚房工具產品營收比重由 2021 年 5.5% 上升至 2022 年的 8%，今年今年佔比可望邁向雙位數。

同時，嘉威生活廚房工具品牌 prepara 聘用歐美設計團隊，設計產品向受市場肯定，近期四項產品甫得到芝加哥 Athenaeum 博物館 Good Design 的獎項肯定，配合產品開發的能量，2023 年廚房工具在市場滲透率仍將持續提升。

嘉威生活主管指出，2022 年下半年度起，美國零售市場採取促銷優惠吸引消費者回流去化庫存，通路業者去年第 4 季營收普遍呈現上揚情形。近期 Walmart、Kroger、Target 及 WSM(William Sonoma) 陸續公布對新一年度營收的預測，Walmart 與 Kroger 分別預期年營收小幅成長 2.5-3% 與 1-2%、Target 則預期營收個位數減少、WSM 預測營收正負 3% 成長，庫存的壓力逐步去化中。

嘉威生活主管指出，嘉威生活的餐具及廚房工具產品屬於民生必需品，價格屬性向來親民，對通路客戶來說庫存去化的速度較佳。今年將透過進一步延伸產品線的廣度，提升在主要通路客戶的滲透率以維持營運動能，以審慎的態度面對市場之變動。