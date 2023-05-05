嘉威生活首季毛利率扣抵4成歷史高點 EPS達2元

嘉威生活 (3557-TW) 今 (5) 日公布最新財報，2023 年第一季營收 14.73 億元，稅後純益 1.61 億元，季增 13%，年減 34%，每股純益為 2 元，也顯示歐美市場旺季的需求仍在，公司持續致力於產品組合改善及環保材質等高毛利產品的出貨增加，來穩定公司整體獲利。

嘉威生活 2023 年第一季營收 14.73 億元，單季毛利率 39.41%，季增 1.53 個百分點，年增 5.69 個百分點，稅後純益 1.61 億元，季增 13%，年減 34%，每股純益為 2 元。

嘉威生活 2 月、3 月陸續參加歐洲法蘭克福 (Ambiente) 及美國芝加哥 (IHA) 家居產品大展，過去兩年因疫情導致國際展規模受到限制，今年是疫情過後的第一年，嘉威生活兩展場都擴大參展規模，並獲得客戶端正面回饋，尤其是在品牌廚具跟環保材料方面。

嘉威生活在 2019 年併入品牌廚具 prepara，2020-2022 年廚具佔整體營收約 8%，連續兩年營收年成長率達到 40% 以上。而疫情期間廚具在歐洲市場著墨較少，透過法蘭克福展，今年將積極拓展品牌廚具在歐洲市場。

同時，嘉威主管指出，在餐、廚具領域則推廣 R-PET 環保材料，出貨量逐年成長。R-PET 係採用回收寶特瓶所再生的聚酯纖維的原料，約可比原生聚酯纖維節省能源 65-80%，即減少 60-75% 二氧化碳排放量。

嘉威主管指出，每當 R-PET 材料被循環使用時 (recycling)，同步代表著減少了原生塑料的產出量。透過今年展覽的回饋，R.PET 循環材料的特性契合當前全球節能減碳需求，預期市場規模將持續成長。

嘉威生活 2022 年全年營收 56.21 億元，毛利率 35.87%，年增 0.54 個百分點，全年稅後純益 5.65 億元，年減 3.06%，每股 7.03 元。擬配發每股 5 元現金股利。