標準化邁大步！中國9家太陽能板商統一組件尺寸

中國 9 家光電企業上周五 (7 日) 共同宣布，對新一代矩形矽片中版型 238Xmm*1134mm 標準化尺寸達成共識，象徵中國太陽能光電跳出尺寸之戰，產業標準化有實質性進展。

陸媒報導，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日昇、一道新能 9 家組件企業代表經過充分與深入溝通，對新一代矩形矽片中版型 238Xmm*1134mm 組件標準化尺寸達成共識。

同時，9 家企業還倡議行業現行的以及未來的 182 系列組件與 210 系列組件尺寸設計應遵循中國光伏行業協會標準《T/CPIA0003-2022 地面用晶體矽光伏組件外形尺寸及安裝孔技術要求》中的規定以及行業現有的尺寸。在這些尺寸種類範圍內，各廠家根據自己的情況進行採用，以滿足不同客戶的需求。

新一代矩形矽片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，並降低系統成本，成為行業發展的一個重要技術方向。此次 9 家企業簽署倡議書的背景，是為降低因矩形矽片組件尺寸的差異導致的產業鏈供應困難、材料浪費及客戶系統設計的應用困擾。

由於行業競爭激烈，且組件沒有統一標準，各家太陽能組件廠商將不同尺寸視作產品差異化的手段，向產業鏈推廣自己設計的矽片尺寸規格，如此對產業鏈造成了嚴重負擔。

今年 3 月 3 日，天合光能首度向行業公開 210R 產品解決方案及產業化可行性路徑，倡議矽片電池組件尺寸標準化。

隆基綠能產品管理中心總裁呂俊表示，太陽能零組件尺寸變化過於頻繁，企業不僅要不斷地淘汰產能、更新設備，還要管理諸多尺寸不一的物料和產品，處理已經形成呆滯的庫存物料和產品，這太陽能產業增加了大量沉沒成本，需要逐步回歸理性。

不過，9 家企業的倡議能否得到行業內其他公司的響應，還有待觀察。專家建議，中國太陽能產業仍需強化標準建設和科技創新，形成發展合力，持續提升產業競爭力。