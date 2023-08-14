長榮打造全球最先進貨櫃中心在高雄 年作業量高達650萬TEU

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 高雄港第七貨櫃中心於今 (14) 日舉辦啟用典禮，5 座碼頭將分成兩期完工啟用，長榮董事長張衍義表示，此為台灣首座綠色碼頭，也是全球最先進的貨櫃中心之一，作業量能最高可達每年 650 萬 TEU，成航運界智慧碼頭的新指標。

長榮董事長張衍義。(鉅亨網記者王莞甯攝)

張衍義說明，5 座碼頭分成兩期完工啟用，第一期啟用 S5-S3B 等 2.5 座碼頭及貨櫃場設施，第二期預計於明年 7 月啟用營運，屆時第七貨櫃中心總面積可達 149 公頃，重櫃儲量 89,238TEU，空櫃儲量 43,656TEU。

長榮高雄港第七貨櫃中心足以讓 4 艘全球最大的 2.4 萬 TEU 級超大型貨櫃船及 2 艘支線船同時停靠作業，是全台第一座也是台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年 650 萬 TEU，有助鞏固高雄港於全球貨櫃運轉的樞紐地位。

長榮說明，目前在美西洛杉磯、奧克蘭和塔科馬，巴拿馬箇朗港、日本東京及大阪，台灣高雄、台中和台北，泰國 LAEM CHABANG 等港口皆設有專用碼頭。

此次長榮高雄港第七貨櫃中心是台灣港務和長榮海運共同攜手打造，為近年台灣航運界最大專案，台灣港務負責興建碼頭護岸及新生地填築等基礎工程，長榮海運則投入橋式機、門式機與重、空櫃堆高機等營運機具購置及後續營運。

因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，長榮高雄港第七貨櫃中心配備 5 席水深達 18 公尺的貨櫃碼頭，岸堤長度達 2,415 公尺，16 座高達 55.5 公尺的遠端遙控橋式機，此橋機展臂後可作業 25 排寬的超大型貨櫃船，有效提升大型貨櫃輪的港邊作業效能。

而長榮也整併第四、第五貨櫃中心業務，移往第七貨櫃中心作業，七櫃在全面投入營運後將不會再有四、五櫃碼頭間相互拖運的需求，除了減少大量碳排外，也能提升貨櫃轉船效率。

長榮以自動化的智慧貨櫃中心為目標，在高雄港第七貨櫃中心共配置 24 部橋式機，其中 19 部是全國首批遠端遙控無人橋式機，60 部全自動化無人門式機，以及 24 道台灣規模最大的貨櫃車智慧化通關進出車道等設備，並導入獨立 5G 系統、光纖、物聯通訊網 (IoT) 覆蓋全場，搭配自行開發的智慧化櫃場作業系統 (EMCTOS)、光學文字辨識系統 (OCR)，以及全區即時用電監控系統等人工智慧系統，成為世界最先進的貨櫃中心之一。

同時，長榮強調，追求企業永續、落實綠色供應鏈是經營核心價值，因此高雄港第七貨櫃中心引進各項智慧科技與自動化作業，符合全球綠能潮流，包括車機全電氣化、重 / 空櫃堆高機採用高標準環保引擎、櫃場自動化報到設備，以及研發「長榮貨櫃通」平台，將線上報到、作業及繳費系統整合，即時串聯貨櫃服務鏈的各環節資訊，讓高雄港第七貨櫃中心成為台灣首座綠色碼頭。