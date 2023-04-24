高端腸病毒疫苗定價有望超過4000元 預計Q3上市

高端疫苗 (6547-TW) 旗下腸病毒 71 型 (EV71) 疫苗本 (4) 月取得台灣藥證後，預計第三季上市，目前竹北廠已備妥產能、逾 10 萬劑，法人估，高端腸病毒疫苗定價有望超過 4000 元，將推升下半年營收跳增。

高端腸病毒疫苗施打對象為 2 個月至 6 歲以下兒童、共施打兩劑，中間間隔 56 天、約 2 個月；另外，2 歲以下嬰幼兒可追加施打一劑。

根據該疫苗臨床數據顯示，疫苗血清保護率、在第 56 天可達 99.52%、疫苗保護力 96.8%；交叉保護力上，針對目前主流病毒 B5、C4 病毒株有真實世界保護力。

據了解，高端疫苗正在進行售價最後定價，單劑價格有望超過 4000 元，並搶攻自費市場，加上竹北廠產能已準備就緒，下半年營收有望逐步走揚，後續會陸續向東南亞國家提出藥證申請。

除了腸病毒苗今年有望啟動銷售外，高端今年首度加入四價流感疫苗標案，共拿下 70.74 萬劑，比重約 1 成，營收貢獻 1.67 億元，後續將將依合約規定，在 9 月底、10 月中旬及 11 月底分三批次交貨。

高端的流感疫苗是與韓國 GC Pharma 合作，由 GC Pharma 生產疫苗原液、再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，適用於 3 歲以上兒童及成人之主動免疫接種。