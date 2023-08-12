鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至5.9元，預估目標價為74元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對致伸(4915-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.9元上修至5.9元，其中最高估值6.56元，最低估值5.62元，預估目標價為74元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 6.56 7.33 7.97
最低值 5.62 6.01 6.49
平均值 5.99 6.53 7.04
中位數 5.9 6.41 6.67

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 68,356,000 72,587,000 75,824,790
最低值 64,902,000 68,368,000 72,159,000
平均值 66,419,910 70,327,880 74,154,600
中位數 66,553,500 69,974,000 74,480,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 6.1 5.13 4.3 4.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		 79,240,765 71,649,849 68,240,939 80,649,608

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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