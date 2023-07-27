〈致伸法說〉Q3旺季不旺營收年減逾1成 雙率有望季增

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (27) 日召開法說，展望後市，事業部總經理暨財務長蕭英怡坦言，今年仍是挑戰的一年，第三季產品組合會與上季相當，呈現旺季不旺，加上去年高基期下將年減雙位數，不過毛利率會優於上季。

蕭英怡表示，公司中長期成長動能將來自 ADAS/AVAS、車隊管理、智慧交通、監控安全等領域，隨著專案正在接洽中，預計 2024、2025 年會逐步發酵。其中車隊管理除了已經接獲 1 千萬美元的專案，未來每年都會倍增外，目前正在洽談更大型的專案。

致伸預期，第三季營收在 PC 與消費性市場需求疲軟下，營收將年減雙位數，再者，受到去年高基期影響，第三季獲利同樣年減雙位數，毛利率與營益率則在產品組合優化與嚴格管控費用下，均較上季與去年同期走揚。

各產品表現方面，資訊產品中，部分電競客戶採急單方式下單，而印表機、多功能事務機以及 PC 需求放緩，整體呈現年衰退；智慧生活受到去年高基期影響，業績將比去年衰退。

至於車用 / 智慧物聯網部分，雖然部分專案受到景氣不佳影響，出貨時程遞延，不過新產業產品穩定成長，以及 AIoT 新專案會陸續挹注，帶動業績與獲利成長。

另外，墨西哥廠進度方面，蕭英怡說，由於之前與美系電動車廠客戶在成本調整上沒有共識，目前則都已經談攏，建廠完成時間會遞延至明年，後續還要等該客戶進行認證。