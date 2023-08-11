鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為26.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華航(2610-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.74元下修至1.61元，其中最高估值2.34元，最低估值0.7元，預估目標價為26.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 2.34 1.78
最低值 0.7 0.36
平均值 1.6 0.97
中位數 1.61 0.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 187,240,000 202,006,640
最低值 177,053,000 177,911,000
平均值 182,981,750 185,028,530
中位數 183,395,500 179,956,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 0.48 1.67 -0.22 0.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		 150,722,471 138,841,403 168,444,160 170,711,607

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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