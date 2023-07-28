鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至6.17元，預估目標價為71.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對致伸(4915-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.17元上修至6.17元，其中最高估值6.56元，最低估值5.55元，預估目標價為71.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.56
|7.16
|7.84
|最低值
|5.55
|6.01
|6.49
|平均值
|6.08
|6.69
|7.16
|中位數
|6.17
|6.85
|7.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|72,017,000
|79,842,000
|75,824,790
|最低值
|64,963,280
|68,393,000
|72,159,000
|平均值
|67,373,140
|71,837,000
|73,991,890
|中位數
|67,027,000
|70,994,000
|73,991,890
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.1
|5.13
|4.3
|4.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
|80,649,608
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。