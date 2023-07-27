〈致伸法說〉Q2雙率創新高 每股賺1.55元 上半年2.78元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (27) 日召開法說並公布財報，在產品組合優化與費用控制得宜下，第二季雙率雙增、刷新高；稅後純益 6.99 億元，季增 26%、年減 1.7%，每股純益 1.55 元；上半年純益 12.54 億元，年減 0.7%，每股純益 2.78 元。

致伸第二季營收 160.65 億元，季增 9.5%、年減 20.8%；毛利率 15.9%，季增 1 個百分點、年增 2.4 個百分點；營益率 5%，季增 1.1 個百分點、年增 0.5 個百分點。

上半年營收 307.42 億元，年減 19.5%；毛利率 15.5%，年增 2.4 個百分點；營益率 4.5%，年增 0.5 個百分點。

事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第二季營收受到終端需求疲弱影響，資訊 (PC/NB/Gaming) 及聲學相關產品需求放緩；汽車 / 工業物聯則受惠產品組合優化，毛利率顯著提升。同時，公司嚴格管控費用，營業利益率亦明顯改善，強化獲利能力。

致伸表示，隨著 AI 加速產業應用，致伸將受惠 AI 智慧安全監控技術日愈成熟，積極在行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全及邊境管理等領域佈局。此外，耕耘數年的汽車電子 (ADAS/AVAS) 及 AR/VR/MR 等產品也將挹注新動能。公司將持續控管營運風險，保持經營韌性並積極面對市場變化。