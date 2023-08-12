鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為53元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.99元上修至3.99元，其中最高估值7.12元，最低估值2.82元，預估目標價為53元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.12
|6.03
|4.28
|最低值
|2.82
|3.99
|4.28
|平均值
|4.16
|5.27
|4.28
|中位數
|3.99
|5.34
|4.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|82,255,000
|76,598,000
|73,940,000
|最低值
|65,457,000
|70,554,000
|73,940,000
|平均值
|69,416,860
|73,923,200
|73,940,000
|中位數
|67,700,000
|74,110,000
|73,940,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.71
|4.31
|3.91
|3.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
|56,174,889
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。