華通上半年EPS 0.8元 Q3起營運將脫離谷底區

大型 PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (10) 公布最新財，2023 年第二季稅後純益 6 億元，季增 67.7%，年減 58.34%，每股純益 0.5 元，2023 年上半年稅後純益 9.58 億元，每股純益 0.8 元。華通認為，上半年谷底已過，下半年營收可望逐季走揚。

華通 2023 年第二季營收爲 138.64 億元，毛利率爲 12.34%，季減 1.98 個百分點，年減 6.89 個百分點，第二季稅後純益 6 億元，季增 67.7%，年減 58.34%，每股純益 0.5 元。

華通 2023 年上半年營收 273.6 億元，毛利率 13.32%，年減 6.52 個百分點，上半年稅後純益 9.58 億元，年減 71.21%，每股純益爲 0.8 元。

華通認為，雖然上半年為傳統淡季，市場能見度不高，但隨著 6 月起客戶安排新品陸續進入量產時程，營運脫離今年營運低點，華通在軟板應用也傳出新訂單。

華通 2023 年 7 月營收爲 60.3 億元，是 8 個月來新高，月增 33.86%，年減 12.46%，累計 2023 年前 7 月營收 333.9 億元，年減 18.1%，華通對蘋果的新機 PCB 已自 7 月起開始出貨。華通指出，下半年會就新品出貨做好生產準備，確保良率及成本得到有效控制，在旺季效應帶動下，營運可望漸入佳境。

PCB 業界認為，2023 年為消費性電子產品深具挑戰的一年，上半年消費性電子產品庫存調整告段落後，應有一波新品上市的買氣效應。華通為美系客戶主要供應商，傳出為今年新款筆電、手機鏡頭模組用板主要供應商，中系智慧型手機客戶也期待藉由新機發表，來提振低迷已久的手機市場。