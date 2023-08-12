鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.44元上修至4.55元，其中最高估值4.86元，最低估值4.09元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.86
|6.32
|7.9
|最低值
|4.09
|5.05
|5.8
|平均值
|4.52
|5.53
|6.39
|中位數
|4.55
|5.49
|6.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35,024,460
|40,003,000
|45,372,000
|最低值
|33,079,030
|35,033,000
|39,210,110
|平均值
|33,625,220
|38,431,590
|43,060,310
|中位數
|33,435,000
|38,982,880
|43,224,620
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.59
|4.23
|2.97
|2.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
|25,539,437
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。