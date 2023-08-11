衛星網絡業者Telesat更換供應商 聲稱省下20億美元

加拿大電信衛星業者 Telesat (TSAT-US) 宣布將為其計劃中的 Lightspeed 全球互聯網網絡更換供應商。該公司股價周五 (11 日) 飆升。

Telesat 宣布，加拿大太空公司 MDA 現在將建造 Lightspeed 衛星，取代法義大利製造商 Thales Alenia Space，從而「省下總資本成本」約 20 億美元。

該公司預計將於 2026 年中期開始發射第一批 Lightspeed 衛星，一旦首批 156 顆衛星進入軌道，全球服務就會開始。整個網絡計劃由 198 顆衛星組成。

Telesat 股價在周五盤前交易較前一日收盤價每股 8.45 美元飆升約 40%。

Telesat CEO 戈德堡 (Dan Goldberg) 在新聞稿中表示：「我為 Telesat 團隊的創新工作感到無比自豪。他們進一步優化，從而大幅降低了成本。」

該公司之前曾與 Thales Alenia Space 簽訂合同製造衛星以打造衛星網絡，成本估計為 50 億美元，其中包括約 30 億美元的衛星成本，加上火箭發射、建設地面基礎設施和開發營運網絡的軟體平台的成本。

戈德堡之前曾強調，Lightspeed 無意在消費者市場上與 SpaceX 的 Starlink 或亞馬遜 (AMZN-US) 的 Kuiper 競爭。相反，它將保持 Telesat 現有對企業客戶的關注；但 Starlink 過去一年已擴展到政府和商業市場。

Telesat 周五還公布了第 2 季業績，其中營收為 1.8 億美元，較上年同期下降 4%。Telesat 本季淨利躍升至 5.2 億美元，而去年同期為淨虧損 400 萬美元，該公司將這個巨大轉變主要歸因於 FCC 支付 2.6 億美元收購美國 5G 使用頻譜。

該公司重申 2023 年全年營收財測，預計營收在 6.9 至 7.1 億美元之間。