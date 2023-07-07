囤房稅2.0恐助漲房租？財部：出租現值百萬房可省稅1.2萬元

「房屋稅差別稅率 2.0 方案」(俗稱囤房稅 2.0) 遭質疑恐讓房租上漲。財政部對此說明，以房屋現值新台幣 100 萬元的住家用房屋來說，以 2.0 方案計算，選擇出租且申報租賃所得達租金標準，房屋稅最高稅率為 2.4%，較現制最高稅率 3.6%，或 2.0 方案的最高稅率 4.8%，估約可省下 1.2 萬元至 2.4 萬元的稅金。

根據財政部提出的「房屋稅差別稅率 2.0 方案」，提高「持有超過 3 戶以上、非自用住宅」的稅率至 4.8%，不過若是出租申報所得達租金標準，其法定稅率將從 1.5%~3.6% 調降至 1.5%~2.4%。

財政部表示，房屋所有人如果將住家用房屋釋出至租賃市場，且申報租賃所得達租金標準，可適用較低的 1.5%~2.4%，與 2.0 方案一般非自住房屋適用稅率 2.0%~4.8% 相較，不僅最低稅率少 0.5%，最高稅率更少 2.4%，比現行最高稅率 3.6% 少 1.2%。

財政部表示，希望透過稅率差距，鼓勵多屋族將空置或作低度使用的房屋釋出，提供出租使用，出租房屋稅負不但沒有增加反而降低。

財政部表示，目前全國非自住住家用房屋約 60 萬戶，根據內政部統計，全國低度使用 (用電) 住宅的比率約 1 成推估，約有 6 萬戶潛在空置或做低度使用的房屋，可釋出至租屋市場。

財政部強調，2.0 方案維持公益出租人及社會住宅優惠稅率 1.2%，多屋族如將房屋提供作社會住宅或公益出租使用，稅負將更為減輕，透過出租適用較輕房屋稅稅率的設計，增加住家用房屋租賃市場的供給量，以平穩租金。