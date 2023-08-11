神達投控Q2本業轉盈 純益季增3倍 EPS 0.59元

神達投控 (3706-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，本業轉盈加上業外挹注，稅後純益 7.1 億元，季增 365%、年增 34.8%，每股純益 0.59 元，上半年每股純益 0.72 元。

神達第二季營收 102.56 億元，季增 13.7%、年減 11.2%；毛利率 10%，季減 1.8 個百分點、但年增 0.8 個百分點；營益率 1.4%，較前季及去年同期負轉正。

累計神達上半年營收 192.79 億元，年減 15.7%、毛利率 10.8%，年增 1 個百分點、營益率 0.1%，較去年同期轉正，稅後純益 8.62 億元，年減 18.5%。

神達第二季本業回溫，加上業外同步挹注，帶動整體獲利表現回溫，而公司雖然認為，目前整體需求依然偏平淡，但下半年出貨動能仍有機會較上半年回溫。

此外，神達看好，隨著生成式 AI 興起，將帶動 HPC 與 AI 高密度運算相關設備需求，旗下神雲 7 月承接 Intel DSG(資料中心解決方案事業部) 的業務後，也積極擴大相關業務布局。

神達 7 月營收 32.02 億元，月增 4.1%、年減 20.8%，累計前 7 月營收 224.82 億元，年減 16.4%。