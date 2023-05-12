〈敦泰法說〉客戶拉貨恢復正常水準 Q2起營收逐季走揚

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長胡正大表示，儘管中國手機需求並未明顯復甦，但在非中國的海外市場有斬獲，客戶 4 月拉貨回到較正常的水準，且下游庫存也逐步去化，能見度較先前長一些，第二季起營收有機會將逐季走揚，對下半年審慎樂觀。

敦泰第一季存貨金額降至 43.93 億元，季減 23.7%，年減 24.5%，胡正大看好，成本較高的庫存將在今年底前全數消化完畢，再加計新投片的庫存，目標今年底存貨週轉天數降至 100-110 天左右。

針對毛利率，胡正大認為，由於第二季部分產品仍持續以低價方式清庫存，預計會持續對毛利率造成影響，加上產品組合變化，後續毛利率看法較難預估。

新品方面，敦泰車用與筆電新品已開始放量出貨，OLED 觸控 IC 也恢復正常出貨水準，手機 OLED 驅動 IC 則進入驗證階段，預期下半年進入量產。

隨著業績回溫、敦泰也逐步恢復正常投片，胡正大補充，客戶、供應商的長約問題已獲得解決，並強化彼此關係，也投入新產品與優化既有產品成本，挹注未來營運。

針對董事改選名單，敦泰除宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖續任董事外，也引進群創 (3481-TW) 前董座段行建、創意 (3443-TW) 前總座賴俊豪等加入，胡正大看好，上述三人皆是非常具有經驗的經營者，對未來市場拓展很有幫助，尤其在經營管理的策略將提供相當大的助力。