探索「除權息」在不同天的資本運作優勢

除權息旺季來了！是許多存股族最開心的一段時間，股息收入增加，等於是多領了一份薪水，這對於依賴股息作為收入來源的投資者來說尤其重要，他們可以從股息收入中獲得穩定的現金流，有部分企業將除權息日設定在同一天，而其他企業則選擇將除息日和除權日分開。不論是將這兩者設在同一天還是分開，企業都有其考量，不過這究竟對於長期投資者有何影響？我們不妨來看看！

掌握除權息日程

只要瞭解除權息日程，就能明確知道何時進行交易，從而能夠獲得股息，甚至可能在價差方面獲取潛在的收益機會，我們以兆豐金在今年除權息為例。

除權（息）交易日

兆豐金除權和除息交易日都在 8 月 10 日，只要在 8 月 9 日（含）以前買進，就能參與今年度除權（息），也就能領到股利。

最後過戶日

買賣股票後的 2 個交易日才會完成股票交割（T＋2），因此在 8 月 9 日買進兆豐金股票的最後過戶日會在 8 月 11 日。

停止過戶起始與截止期間

從最後過戶日的隔一天開始，企業會用連續五天的時間（包括假日）編制股東名冊。這五天被稱為停止過戶期間，並在停止過戶起始日和截止日之間（例如，兆豐金的停止過戶期間為 8 月 12 日至 16 日）。在這段期間內，投資者仍然可以進行股票交易，但實際的交割和過戶手續必須等到截止日之後才能完成。

除權（息）基準日

停止過戶的最終日即是除權（息）基準日，在兆豐金的情況下，今年的除權（息）基準日是 8 月 16 日。因此，在 8 月 16 日（含）之前被納入股東名冊的投資者將有資格領取股利。在與除權（息）相關的四個重要日程中，與投資者直接相關的是除權（息）交易日。其他三個日程與企業編制股東名冊的操作時間有關。因此，投資者只需記住，最遲在除權（息）交易日前一個交易日進行購買，即可參與除權（息）並獲得股利。

除息日和除權日分開有什麼影響？

除權交易日、除息交易日不一定會在同一天，每年的日程以各企業公告為準。

避免混淆： 如果除息和除權在同一天進行，可能會讓投資者感到混亂，難以分辨公司股票價格的波動是由除息還是除權引起的。將這兩個事件安排在不同的日期可以幫助投資者更清楚地理解每個事件的影響。 投資人機會： 將除息和除權安排在不同的日期可能會為投資人提供更多的交易和投資機會，投資人可能會根據不同的股票價格和分紅情況做出更明智的投資決策。 市場平穩性： 如果除息和除權同時進行，可能會導致市場的波動性增加，因為投資人在同一時間調整其投資組合，將這兩個事件分開可減少市場短期內的劇烈波動，有助於維持市場的平穩性。 公司透明度： 將除息和除權分開可能有助於提高公司的透明度，可以更清楚地了解公司是如何處理股權和分紅事項的，這可能有助於建立投資者對公司治理的信任。 市場籌碼分佈： 將除息和除權安排在不同的日期可能有助於調整市場上的籌碼分佈，這可能會影響投資者對公司股票的持有時間和投資策略，從而影響市場的穩定性。 容易填息：不論是除息或是除權，股價都會往下跌，除息日與除權日期分開，會形成兩個比較小的向下缺口，如果是除權與除息在同一天進行，會產生一個向下較大的缺口。 降低二代健保補充保費：如果單次股利所得超過 2 萬元以上，會被課徵 2.11% 的二代健保補充保費。如果同天發放股票股利與現金股利，視為一次給付，也就是合併計算，分開發放達標率降低，且即便達標了，其課徵金額也相對較低。

來到除權息的旺季，投資人領著錢笑呵呵，但不要忘記了其中也是有些細節，都會有不同的結果。而且領股利完很需要注意到後續的股價表現，有填息才算是落袋為安，且稅率上面也要特別小心，股利通常是公司根據盈利而分配給股東的一部分利潤，會涉及到稅收規定，所以要注意不要讓獲利都被繳的稅給吃掉了！

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