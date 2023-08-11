鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至15.91元，預估目標價為427.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.91元上修至15.91元，其中最高估值16.3元，最低估值14.35元，預估目標價為427.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.3
|19.04
|21.9
|最低值
|14.35
|16.27
|20.41
|平均值
|15.61
|17.91
|20.99
|中位數
|15.91
|18.14
|20.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|85,308,000
|97,044,330
|109,505,140
|最低值
|80,917,000
|88,600,000
|100,220,260
|平均值
|82,991,230
|92,352,900
|105,077,570
|中位數
|82,876,260
|92,332,500
|105,233,860
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.64
|8.44
|9.07
|8.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
|55,401,047
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤中〉漲百點後繼無力 紅翻黑失守16700點關卡
- 智邦上半年每股賺7.67元 營收長石軍將執掌兵符
- 〈台股盤後〉空頭狙殺AI股 台股重挫236點收16634點 丟失季線
- 盤中速報 - 智邦(2345)股價大漲至395.5元，漲幅達7.18%
- 〈台股風向球〉籌碼凌亂 個股視業績題材發揮
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。