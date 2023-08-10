鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.51元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.21元上修至9.51元，其中最高估值15.3元，最低估值6.52元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.3
|15.93
|19.6
|最低值
|6.52
|10.44
|10.84
|平均值
|10.42
|12.75
|14.04
|中位數
|9.51
|12.01
|13.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|216,840,000
|189,261,000
|198,545,240
|最低值
|139,949,230
|159,962,050
|163,097,900
|平均值
|157,808,110
|170,633,290
|183,222,320
|中位數
|150,050,750
|168,493,490
|182,906,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.02
|10.21
|8.9
|9.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。