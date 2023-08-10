智邦上半年每股賺7.67元 營收長石軍將執掌兵符

智邦 (2345-TW) 今 (10) 日公布上半年業績，第二季稅後純益 22.44 億元，季增 10.2%、年增 8.3%，每股純益 4.02 元，上半年稅後純益 42.8 億元，年增 27.4%，每股純益 7.67 元。智邦也同步宣布執行長、總經理人事案，現任執行副總、營收長石軍將接任執行長與總經理。

至於現任執行長馬思睿 (Edgar Masri) ，卸任後將擔任資深顧問一職，人事調整於今日生效。

智邦第二季營收 201.2 億元，季增 2.2%、年增 7.6%，毛利率 22.3%，季增 0.4 個百分點、年增 0.5 個百分點，營益率 12.9%，季減 0.2 個百分點、年減 0.16 個百分點，稅後純益 22.44 億元，季增 10.2%、年增 8.3%，每股純益 4.02 元。

智邦上半年營收 398.05 億元，年增 15.6%，毛利率 22.1%，年增 1.63 個百分點，營益率 13.03%，年增 1.54 個百分點，稅後純益 42.8 億元，年增 27.4%，每股純益 7.67 元。

智邦表示，面對瞬息萬變的市場情勢，任命石軍出任執行長兼總經理，是因應未來局勢的重要策略決定，鑑於技術應用的發展，特別是 AI、機器學習的技術創新持續湧現，需要有新思維的領導團隊領跑前進。

智邦指出，現任執行長馬思睿在過去幾年達成多項重要里程碑，卸任後也將繼續擔任資深顧問。

智邦表示，石軍執掌兵符後，公司將延續為客戶、合作夥伴提供高品質的專業服務，更將從變革性的戰略思維、以及對新興市場趨勢的敏銳洞見出發，為智邦建立起快速應變的轉型慣性，進而形塑出洞燭機先、克服挑戰、創新協作的企業文化。