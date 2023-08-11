【量大強漲股整理】AI股止穩，買點浮現?關鍵訊號就看【這個】，網通股中誰最有潛力接棒演出?

美國公布 7 月 CPI 數據年增率為 3.2%，低於預期 3.3%，且核心 CPI 增速降至 4.7%、創 2021/10 以來新低，激勵美股三大指數走高，今日台股 AI 股表現回穩，但 (2330-TW) 台積電，為首的三大權值走弱，終場下跌 33.45 點，來到 16601.25 點，成交量縮至 2871 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 27.77 億元，自營商同步提款 69.61 億元，投信買超 22.15 億元，連七買，買超 166 億元；三大法人合計賣超 75.23 億元。

台股早盤一度漲逾百點，延續昨日動能，AI 股見止跌，但因權值股今日並未有效撐盤，(2330-TW) 台積電只演半場好戲，股價開高走低，(2454-TW) 聯發科，公布 7 月營收雙衰，收跌 2%；整體表現略顯震盪，讓指數震盪回檔，雖然今日台股收黑 K 棒，但量縮至三千億元以下，量能為爆出下，視為漲多的回檔，而代表內資的法人，投信更是不離不棄，連續買超七天，合計 166 億元，也暗示投信正默默在進場布局 Q3 作帳行情，融資連續兩日減肥 55 億元，散戶在賣股票，籌碼相對穩定下，台股有機會在季底前走出【先蹲後跳】格局，目前就是選股重於選市。

股票方面，AI 股今出現止跌回穩，(2382-TW) 廣達，7 月營收雙減，沒在怕，開高走高，大漲 6%、(3231-TW) 緯創，同樣反彈上揚約 1.3%，MSCI 今天凌晨公布季度調整，(3362-TW) 先進光、(3078-TW) 僑威、(2421-TW) 建準、(2376-TW) 技嘉，躋身為全球小型指數成份股，今開高走高，其中建準下周一恢復正常交易，有機會醞釀波段行情；網通族群，也成為逆勢抗跌的族群，(2345-TW) 智邦，上漲 4.9%、(6285-TW) 啟碁，有 3% 漲幅。

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