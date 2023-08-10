拓凱Q2賺回逾半個股本 上半年EPS達8.8元

碳纖維複合材料廠拓凱 (4536-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第二季稅後純益 4.73 億元，每股純益達 5.2 元，2023 年上半年稅後純益 8 億元，年減 20.19%，每股純益 8.8 元，拓凱越南新廠已完工正式量產，經過多年努力建置多元生產基地及分散經營風險的投資布局逐步落實，準備景氣逐漸恢復時可以有效把握。

拓凱 2023 年第二季營收 25.02 億元，毛利率 32.9%，季增 1.92 個百分點，年減 7.64 個百分點，稅後純益 4.73 億元，季增 44.68%，年減 33.94%，每股純益達 5.2 元。

拓凱 2023 年上半年營收 52.6 億元，毛利率 31.9%，年減 3.55 個百分點，上半年稅後純益 8 億元，年減 20.19%，每股純益 8.8 元。

拓凱主管指出，中科后里新廠及廈門后溪二期新廠依進度持續建設中，預計今年年底前土建工程陸續完工，2024 年開始佈布置新生產線並貢獻產營收。越南已完工新廠也於今年第一季正式量產，經過多年努力建置多元生產基地及分散經營風險的投資佈局逐步落實，準備明年度景氣逐漸恢復時可以有效把握新的成長契機。

拓凱主管說，2023 年下半年航空座椅等產品持續維持樂觀的成長機會，但自行車等運動休閒產品終端市場調整庫存尚待觀察第四季能否逐漸轉趨正常。