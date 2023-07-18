〈中華電信ADR〉赴美掛牌20年 市值逼近翻倍跳

中華電信 ADR(CHT-US)(2412-TW) 掛牌 20 周年，市值從 5000 億元跳增至逾 9000 億元，董事長郭水義與經營團隊也受邀美國紐約證交所參加敲鐘儀式。郭水義認為，中華電信 ADR 共有三大意義，包括公司民營化、電信產業自由化與帶動經濟發展。

2003 年 7 月中華電信順利至美國發行存託憑證 (ADR)，成為台灣首家前身為國營事業而躋身全球最大國際資本市場的企業。郭水義分享，中華電信 ADR 釋股成功是公司民營化工程的關鍵里程碑。

隨著中華電信從國營事業轉型為民營企業，也呈現出台灣電信產業自由化的發展；再者，台灣電信產業自由化後，協助全民升級、百業升級及助力政府治理，是台灣經濟發展與轉型升級的重要推手。

郭水義回顧，電信產業發展 100 多年來都是科技驅動發展，而在 ADR 上市與民營化後，營運才釋放能量，如投入許多轉投資案子，包括中華電信 ADR 掛牌隔天就分割成立中華精測、民營化後第一個入股的是方。

此外，中華電民營化後，資金可以靈活運用，採購與預算都有大幅鬆綁，迎向市場機制。

展望未來，郭水義重申「四四三」的經營使命，將以 4 個 ABC 資產與資源，包含客戶夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、優質人才資產，打造客戶信賴的數位生態系統，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴，持續不斷創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值。