中華電遏止詐騙 首推固網國際來話語音警示服務

電信業者配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5」政策，防堵國際詐騙電話，中華電 (2412-TW) 提前在今 (17) 日推出首創固網國際來話語音警示服務。

中華電分析 165 報案的詐騙電話，近 9 成是透過繞道、境外竄改電話號碼打到國內，民眾常接到偽裝成公部門、國內金融機構電話，惟來話號碼最前面顯示有「+886」字樣，並非正常情況。

中華電提供的固網國際來話語音警示服務，包括市話用戶可以市內電話撥打「12165」進入語音服務系統，依語音提示進行「固網國際來話語音警示服務」關閉或開啟的設定及其狀態的查詢。

為降低民眾遭此類境外來話詐騙風險，中華電 5 月 3 日即領先同業，全面攔阻國際來話顯示前 4 碼為「+886 0」-「+886 8」，偽裝成國內市話號碼之境外來話。

另外，考量來話顯示前 4 碼為「+886 9」之國際漫遊來話，其中 7 成為正常話務，3 成為疑似詐騙話務，中華電信研究院針對「+886 9」國際來話創新研發語音警示新措施。

遠傳 (4904-TW) 則有「AI 預測詐騙自動偵測系統」，每小時可分析數千萬筆數據，使得詐騙電話數量減少近 9 成，至今已攔阻 224 萬筆詐騙簡訊，171 萬通境外詐騙電話，阻斷 4.3 萬筆惡意網址，偵測到 199 個疑似偽基站干擾。