中華電與政大深化產學合作 培育跨領域人才

中華電 (2412-TW) 因應開發專案數量增加、5G 智慧應用領域迅速拓展與大數據分析需求上升，今 (13) 日與國立政治大學簽署跨領域人才培育產學合作意向書，期望以專題論文合作研究、企業實習、人員互訪等方式，共同培養優秀跨領域專業人才。

事實上，中華電今年初就與國立政治大學共同辦理「AI 機器學習資料分析專業人才培訓班」，由專責培育人才的電信學院開班，共有 10 個團隊 41 位成員參加，以機器學習數據分析演練為課程目標，將工作場域實際資料數據帶進課程進行專案實作，並將分析成果應用於工作場域中。

雙方為了進一步深化產學合作關係，今日簽署產學合作意向書。此次產學合作以人工智慧、數位內容、資訊安全、網路與資訊系統、新創育成五大領域為主，透過課程、暑期實習、專題論文研究三大合作方式推展。

中華電信董事長郭水義表示，人才是公司最重要的資產，必須找到抱持對的態度 (Attitude)、會作對的事情 (Behavior)、具備能力 (Capability) 為公司建構核心能力 (Core Competences)，並與時俱進的人才。

再者，科技的快速發展已與人文領域緊密相扣，期待人文社科領域的人才也能了解並精通科技，進一步引領科技發展。因此，希望藉由與政治大學產學合作，成為知識技術共同提升的夥伴，並培育更多優秀的跨領域專業人才，一同打造客戶信賴的數位生態系統。

政治大學校長李蔡彥表示，近年來數位科技的快速發展使得政大資訊學院應運而生，期許未來政大成為數位賦能的實驗室，除了強化數位基礎建設、積極發展數位學習，也能善用 AI 帶來的創新技術與方法，為校園的教學研究與行政注入新的動能。