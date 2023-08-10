〈采鈺法說〉Q2毛利率跌破2成 探上市來低點 EPS 0.57元

光學元件晶圓廠采鈺 (6789-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公布第二季財報，由於龍潭新廠進入量產，開始提列設備折舊，單季毛利率跌破 2 成，僅剩 19%，探上市來低點，稅後純益則達 1.8 億元，季增 133.77%，年減 71.16%，每股稅後純益 0.57 元。

采鈺第二季營收 19.37 億元，季增 21.7%，年減 26.9%，毛利率 19%，季減 4.6 個百分點，年減 23.2 個百分點，營益率 8%，季增 2.8 個百分點，年減 21.2 個百分點，稅後純益 1.8 億元，季增 133.77%，年減 71.16%，每股稅後純益 0.57 元。

采鈺上半年營收 35.28 億元，年減 28.67%，毛利率 21.03%，年減 19.23 個百分點，營益率 6.7%，年減 21.29 個百分點，稅後純益 2.57 億元，年減 77.63%，每股稅後純益 0.81 元。

財務長蔡銘輝表示，第二季受惠客戶有季節性備貨需求，營收較第一季成長，毛利率則因產能利用率下降，加上龍潭廠開始量產微型光學元件，成本與折舊攤提增加，影響毛利率下降。

不過，蔡銘輝認為，現階段因整體市場需求放緩，復甦不如預期，產能利用率偏低，加上資本支出投入增加成本，導致毛利率下滑，不過若排除短期景氣循環，公司長期目標仍是維持在 30-40%。