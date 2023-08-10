美國7月CPI今晚揭曉、台積電7月營收同期次高！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 18 分)

■道瓊指數：上漲 164 點，漲幅 0.47% 至 35366。

■那斯達克 100 指數：上漲 87.25，漲幅 0.57% 至 15265.50。

■標普 500 指數：上漲 22.75，漲幅 0.51% 至 4508.50。

【今日總經數據】拜登昨日簽屬行政命令，將嚴格禁止美國企業對中國敏感技術的投資，包括半導體、量子計算、人工智慧等，預計明年生效；生物技術等行業並未納入其中，且可能豁免 ETF、指數基金等投資。

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二、美股盤前關注重點

1. 台積電 7 月營收 1776 億元，月增 13.6% 為今年次高：台積電 (TSM.US) 今日公布 7 月合併營收為 1776.16 億元，MOM 增漲 13.6%，為近半年高點，同期次高，但較去年同期下滑 4.9%，累計今年 1 至 7 月，營收達 1 兆 1,670.9 億元，較去年同期減少 3.7%。

台積電在 7 月的法說會上，總裁魏哲嘉就曾表示，產業趨勢比先前預期弱，因總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，終端市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入第四季時。

2. . 亞馬遜為賣家提供生成式 AI 工具生成產品文案、亞馬遜日本提高會員價格：亞馬遜 (AMZN.US) 正為其平台上的賣家推出一款生成式 AI 工具，此工具將生成推薦文案，亞馬遜日本今日宣布將提高付費會員 Prime 的費用，將會員費用從 4900 日圓上調至 5900 日圓，此為近四年來首次漲價。

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3. 迪士尼 Q3 季報，收入、Disney + 訂閱用戶未達預期：迪士尼 (DIS.US) 昨日盤後發布 Q3 季報，季度收入達 223.3 億美元，YOY 增長 3.9%，但低於市場預期的 225.3 億美元，EPS 降至 1.03 美元，但超過市場預期的 0.97 美元。本季度與前幾個季度一樣，主題公園主要承擔收入和營業收入增長的重擔，而串流媒體和娛樂業務則持續萎縮。

Disney + 訂閱用戶數連三季度下滑至 1.461 億，低於市場預期的 1.548 億，計畫未來將加強廣告力度在流媒體上，並提高核心無廣告 Disney + 服務價格 27%，CFO 表示，預期第四季 Disney + 訂戶將實現淨增長。受季報不如預期影響，昨日盤後一度下跌 2%，但在表示將調漲流媒體服務價格後，昨日盤後上漲 1.96% 至 89.45 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)