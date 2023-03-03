EMS廠訂單並沒有回籠 華通前2月營收衰退逾2成

老牌 PCB 廠華通 (2313-TW) 去 (2022) 年 12 月起產能利用率下滑，單季營收 208.46 億元、並出現罕見第四季呈現營收季減走勢，華通今 (3) 日公布 2023 年 2 月營收僅 40.02 億元，創 20 個月來新低，月減 18.47%，年減 20.92%。

在中國大陸疫情解封之後，華通對於 2023 年首季營收原來仍期待有優於去年同期的 175.49 億元表現，原本估後續訂單可望在元宵節明朗化，但最後不如預期，因此出現今年以來連續兩個月營收衰退，累計 2023 年前 2 月營收 89.1 億元，年減 22.24%。

華通的中國大陸廠區包括廣東惠州、重慶的 PCB 廠及位於江蘇蘇州的 PCBA 廠，春節假期期間惠州廠及蘇州廠區全員正常休假、停止稼動，主要等待 EMS 廠後續確定訂單明朗，但實際並沒有進一步確定的訂單回籠，使 2 月營收確定創 20 個月來新低。

華通 2022 年第四季營收 208.46 億元，季減 3.9%，年增 5.63%，主要是因去年 12 月產能利用率下滑，造成罕見第四季呈現營收季減走勢，但預估第四季在營運規模放大同時，毛利率仍能維持 20% 水準，單季稅後純益維持去年同期的 20 億元水準，估計全年稅後純益 78.39 億元，創新高，每股純益達 6.6 元。