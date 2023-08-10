〈原相法說〉滑鼠需求穩健回升 Q3營收估較上季略增

IC 設計業者原相 (3227-TW) 今 (10) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，第三季 PC 相關需求持續回升，帶動滑鼠需求增加，整體營收可望較上季略為提升，且受惠產品組合優化，毛利率、營益率也將優於上季表現。

細分三大產品線，羅美煒指出，滑鼠自第二季起需求穩定回升，尤其是電競滑鼠成長幅度大，推升本季滑鼠業績再季增 5-10%，遊戲機則預計低於上季，但比去年同期成長，其他產品線則大致維持。

雙率方面，毛利率受惠高毛利的電競滑鼠出貨比重增加、安防產品需求減少，加上美金升值影響，毛利率可望較上季增加，營益率也因營收成長、毛利率上升以及費用維持，也同樣優於第二季。

原相第二季底庫存水位持續下降，存貨淨額降至 7.93 億元，季減 8.41%，年減 28.18%。

針對車用產品，羅美煒補充，車用是原相長期努力方向，包括手勢、車用感測器等，目前已有車用產品開始出貨，並穩定成長中，看好今年車用業績會比去年成長，不過，車用產品需長時間導入，短期營收比重仍難大幅提升。

展望後市，羅美煒認為，第四季因客戶拉貨仍保守，對於庫存也謹慎控管，整體訂單能見度較低，會持續觀察，明年則期望 PC 需求回升下，能挹注相關產品如有線 / 無線滑鼠銷售。

至於近期 8 吋晶圓價格傳出鬆動，羅美煒則坦言，目前仍沒有看到晶圓廠降價，公司也期望價格可反映市場供需，會持續關注並努力爭取，價格則因前兩年在成本大漲下，公司並沒有大幅調漲價格，因此整體價格仍屬穩定，未來也會跟客戶溝通，維持穩定的價格。