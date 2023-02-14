〈原相法說〉庫存去化壓力逐季減 Q2營收再向上

CIS 業者原相 (3227-TW) 今 (14) 日召開法說，財務長羅美煒表示，首季有客戶持續調整庫存、也有出現部分急單，營收與上季相比估略降至持平，看好隨著庫存去化壓力逐季下降，第二季營收可望再優於本季。

原相去年第四季庫存水位持續下降，存貨淨額約 9.88 億元，季減 7.15%，年減 5.55%。

展望後市，原相認為，首季消費性市場受通膨、經濟疲弱影響，需求仍相當疲軟，加上本季為傳統淡季，預期供應鏈會持續調整庫存，不過各產品線也有看到一些急單，目前看起來營收比去年第四季弱一點，但減幅不大，也不排除持平上季。

細分各產品線，原相預期，滑鼠、遊戲機業績與去年第四季相近，OTS(光學追蹤感測器) 業績則較上季成長，安防、RF(射頻) 則較上季下滑；毛利率因整體產品組合變動、新台幣升值影響，估較去年第四季略減，但減幅不大。

至於庫存調整時程，原相認為，此次需要較長時間消化庫存，不過隨著庫存持續去化，上半年客戶調整庫存力道可望逐季減緩，期望下半年出貨回復正常，目前看起來第一季營運會是底部，第二季再優於本季。

股利政策方面，羅美煒補充，公司長期維持穩定的配息政策，過去配息率約在 80% 左右，預期今年維持 70-90%，最終結果待董事會決議後再另行公告。