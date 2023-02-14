〈原相法說〉去年Q4營運首度轉虧 全年每股賺7.41元

CIS 業者原相 (3227-TW) 今 (14) 日召開法說，並公布去年第四季財報，受消費性產品、PC/NB 庫存調整影響，營收持續下滑，且因提撥員工分紅、前季有業外挹注，導致整體營運轉虧，稅後虧損 0.64 億元，每股稅後虧損 0.45 元，為掛牌以來首度虧損，累計全年每股純益為 7.41 元。

原相去年第四季營收 10.21 億元，季減 16.5%，年減 37.9%，毛利率 55.5%，季增 4.4 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 0.7%，較上季轉正，年減 9.9 個百分點，稅後虧損 0.64 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.45 元。

原相去年全年營收 52.26 億元，年減 40.6%，毛利率 54%，年減 3.1 個百分點，營益率 0.3%，年減 20.5 個百分點，稅後純益 10.38 億元，年減 34.1%，每股稅後純益 7.41 元。

財務長羅美煒表示，去年第四季業外損失 0.81 億元，主要受新台幣升值以及認列權益法損失，導致稅前虧損為 0.64 億元；細分產品線，原相去年第四季仍以滑鼠為主，比重達 49%，尤其提升至 23%，其他則降至 28%。