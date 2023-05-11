〈原相法說〉急短單挹注 Q2營收顯著增 看好Q3旺季需求

CIS 業者原相 (3227-TW) 今 (11) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，第二季在滑鼠、安防等急短單挹注下，營收將顯著優於上季，營益率也持續改善，第三季儘管能見度不高，但受惠傳統旺季效應，營收有機會再優於本季，將密切觀察外在環境變化。

羅美煒指出，目前客戶與公司庫存回到相對健康的水準，整體庫存調節力道趨緩，需求也逐漸回升，不過，由於經濟不確定因素較高及通膨壓抑需求，客戶下單謹慎保守，訂單多屬於急短單。

細分各產品線，第二季滑鼠產品線成長最顯著，其中，電競滑鼠需求將延續至本季，且隨著 PC/NB 市場回升，有線 / 無線滑鼠需求也增溫，帶動整體滑鼠業績較上季成長 4 成左右。

另外，安防、射頻 (RF) 與電容 IC 也季增雙位數，OTS(光學追蹤感測器) 大致持平上季或呈現微幅成長，但遊戲機因客戶前兩季積極補貨，預計本季業績會季減雙位數；整體營收與上季相比有不錯的成長。

至於雙率方面，第二季因滑鼠營收增長，整體產品組合有助支撐毛利率，比率與上季相當，營益率也隨著營收規模擴大，數值將較上季改善。

針對下半年，羅美煒坦言，此次看法與上次一致，主要因外在環境變數仍多，客戶對市場把握度也不高，不過，由於過往第三季通常是旺季，預期原相營收也會優於本季，整體下半年再優於上半年。