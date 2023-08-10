叡揚上半年EPS 2.7元 將擴碳盤查、雲端數位轉型版圖

台灣軟體領導廠商叡揚 (6752-TW) 公布第二季財報，稅後純益為 4416 萬元，年減 11.41%，每股純益 (EPS)1.47 元，上半年稅後純益 8062 萬元，年增 9.26%，EPS 2.7 元，展望後市，叡揚表示，將擴大推進 ESG 碳盤查和雲端數位轉型解決方案，使營收規模擴大。

叡揚第二季合併營收 3.84 億元，季增 7.87%，年增 14.63%，稅後純益為 4416 萬元，季增 21.12%，年減 11.41%，叡揚說明，主要因第二季因管銷和研發人才支出，成本增加。

不過，叡揚上半年仍維持成長，營收 7.4 億元，年增 17.42%，稅後純益 8062 萬元，年增 9.26%，毛利率穩在 50% 上來到 50.28%。

叡揚也公告，7 月合併營收 1.25 億元，月增 1.55%，年增 10.65%，前 7 月合併營收 8.65 億元，年增 16.39%；叡揚資訊董事長張培鏞指出，除了持續推動現有產品，擴大推進 ESG 碳盤查及雲端數位轉型解決方案，同時擴展資安學程和安全軟體系統的開發培訓平台。

張培鏞也看準，在混合雲維運管理議題下，Dynatrace AIOps 可視性系統效能監控的未來發展性。

叡揚 iota C.ai 對話服務平台獲得 2023 年金漾獎智慧應用第一名，支援 AI 自然語言理解，幫助企業快速實現服務對話化，客戶無需修改資訊系統，而改以 API、外掛方式，即可直接與資訊系統溝通。