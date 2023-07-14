叡揚資訊拚營收每年雙位數成長 不排除日本市場轉為合資

資訊軟體領導廠叡揚資訊 (6752-TW) 董事長張培鏞今 (14) 日最新指出，AI 或許無法解決所有的問題，但是是長期發展趨勢，力拚未來每年營收維持雙位數的成長，並透露，不排除在日本市場從經銷模式改採合資模式；而總經理陳世安則指出，目前訂閱制營收占比達 50%，通常只會增加不會減少，營運動能穩健無虞。

張培鏞認為，AI 處長期成長趨勢，不一定能解所有的題目，但可以輔助完成工作，甚至取代部分的基礎工作，形成「人與 AI 協作」的狀態。

叡揚第二季營收 3.84 億元，上半年營收 7.4 億元，雙創同期新高，分別年增 14.6%、17.42%；而第一季稅後純益為 3646 萬元，年增 52.36%，每股純益 (EPS)1.23 元，整體平均毛利率為 50%。

陳世安說明，叡揚的訂閱制營收占比達 50%，而客戶行業比重分別為金融機構 40%、政府機構 25%、製造醫療及服務業 18%，由於產品多元且應用廣泛，營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響。

其中，在台灣銀行業中，有高達 97% 的客戶選擇與叡揚合作，而醫學中心方面，也有 95% 的機構選擇叡揚作為合作夥伴；此外，行政院及其所屬部會的合作率為 94%，縣市政府也達 82%。

張培鏞則強調，叡揚擅長文件流程管理，如 ESG 報告書、合規認證可推動營收成長，例如，叡揚的企業知識協作平台的詢問度就很高。

在 ESG 的趨勢下，叡揚針對碳盤查需求，推出零碳雲 NetZero 採 SaaS 雲端服務訂閱制，客戶已涵蓋製造電子、化學、紡織、教育、法人及顧問服務業，張培鏞看好，長時間會有長尾效益，能有多廠區的擴散效益。

而生成式 AI 部分，叡揚 iota C.ai 對話服務平台今年整合 Azure OpenAI 服務，管理者可上傳不同格式的文件，如公司章程、新人手冊等，讓 AI 學習文件內容，減少企業建置對話式服務的時間成本與人力。

目前叡揚於台北、台南和高雄皆有據點，因應公司發展，高雄於 5 月底完成喬遷，高雄新辦公室設計風格為開放式辦公空間、公共空間也比較多，符合未來混合辦公的趨勢。