中國「AI晶片第一股」寒武紀再傳裁員 車載晶片研發恐受阻

近日中國「人工智慧（AI）晶片第一股」寒武紀 (688256-CN) 再度傳出裁員消息，此次受影響人員為寒武紀南京行歌團隊，軟體部門裁員近半，硬體部門只保留少數員工，且新項目已喊停。

據《21 世紀經濟報導》報導，第三方平台脈脈的帖子顯示，「寒武紀又在裁員了，深圳的不剩幾個人了」。一位認證為「寒武紀行歌（南京）科技公司員工」的網友說，被裁比重為 70% 左右，賠償為「N+1」。對於被裁原因，該人士說：「應該不做了，放棄了」。

另一位寒武紀被裁員工透露，公司裁員的原因是「落地項目較少，基本都是 PoC」。PoC 為「Proof of Concept」，即概念驗證，通常是企業進行產品選型時或啟動外部實施項目前，執行的驗證性測試。

這已經是寒武紀今年來第二次傳出裁員消息。今年上半年，一名寒武紀離職人員說：「（公司）裁員一直都有裁，因為業績有壓力。」

寒武紀行歌（南京）科技公司成立於 2021 年。2021 年，社保人數為 69 人；2022 年，社保人數增至 88 人。

行歌科技主要從事智慧駕駛晶片研發。2021 年世界人工智慧大會期間，寒武紀董事長陳天石正式公布行歌智慧駕駛晶片的基本訊息，包括算力超過 200TOPS、7 奈米製程工藝。



儘管寒武紀頭頂「AI 晶片第一股」的光環，但虧損魔咒一直揮之不去。2019 年至 2022 年，寒武紀的營收為人民幣 4.44 億元、4.59 億元、7.21 億元、7.29 億元；淨利潤為 - 11.79 億元、-4.35 億元、-8.25 億元、-12.57 億元，四年虧損近 40 億元。

值得注意的是，行歌科技研發受阻，可能與制裁有關。2022 年 12 月，美國商務部把寒武紀列入實體清單，子公司行歌科技的營運也受到很大影響。

不過，今年 4 月，寒武紀在投資人互動平台上說：「目前該事項對公司研發造成的影響程度尚在有限範圍內，公司的核心技術來自於寒武紀的自主研發，擁有自主知識產權，不會對公司產品研發及核心競爭力產生重大不利影響。」