聚積攜手時代華影 3D LED電影螢幕進駐美國影院

聚積 (3527-TW) 今 (23) 日宣布，助力時代華影推出裸眼 3D LED 電影屏「HeyLED」，此電影屏先後已經在北京、武漢、深圳、太原等地的影院啟用，並於今年初正式入駐美國洛杉磯 Krikorian 影院。

HeyLED 電影屏藉由最前線的放映技術，為高級影廳打造無與倫比的裸眼 3D 視覺饗宴，讓觀眾感受高清、逼真、震撼的影像效果，聚積看好 LED 電影屏將會持續推動電影放映技術的革新，讓影院沉浸體驗邁向新的階段。

時代華影最新的 HeyLED 電影屏今年 1 月在洛杉磯 Krikorian 影院 6 號影廳正式啟用，此 LED 電影屏寬 10 公尺、高 5.5 公尺，具備好萊塢 DCI (Digital Cinema Initiatives) 認證。

此外，HeyLED 電影屏採用聚積 LED 顯示螢幕驅動晶片，實現了電影螢幕高對比、高亮度、高動態範圍等需求，讓觀眾能夠欣賞到更加卓越的 3D 效果。

HeyLED 3D 電影屏搭載的聚積驅動晶片具備精準 LED 電流，可以達到亮度均勻，並能夠於 32 掃以上設計實現 16-bit 灰階、4KHz 刷新率，從而使得低灰表現佳、色彩漸變平順，讓總體畫面更加細膩、真實，進一步提升電影觀賞質量。

相較以往傳統電影院是採用 DLP 放映機，經由反射成像，無法呈現真實顏色，LED 電影屏具備自發光顯示特色，能夠達到高對比、高亮度、廣色域、高刷新率，可為觀眾帶來更加細膩的畫面和更加真實的色彩，也具備廣視角及全影廳優勢，在視覺錯覺原理之下，能夠營造出無屏幕、無介質的效果，進而達到裸眼 3D 效果。

聚積認為，作為新一代電影放映技術的裸眼 3D LED 電影屏，將持續推動影視產業視覺革新，並為往後電影製作開創嶄新格局。聚積與時代華影將繼續投入 LED 電影屏領域，看好未來將會有更多影院採用 3D LED 電影屏，帶給觀眾更豐富、更有趣、更獨特的觀賞體驗。