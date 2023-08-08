〈台幣〉外資大舉匯出 新台幣帶量重貶1.4角 收31.81元創9個月新低

外資股匯市同步匯出，加上人民幣疲軟，新台幣今天隨台股大跌帶量重挫，新台幣兌美元今 (8) 日重貶 1.4 角收在 31.81 元，續創 9 個月來新低，成交量放大至 21.25 億美元。

有別於昨日的交投清淡，新台幣匯率今天在外資大舉匯出壓力下，拖累新台幣匯價重挫，新台幣兌美元今天以 31.69 元開出後，隨著台股下跌、外資匯出，盤中匯價接連貶破 31.7 元、31.8 元關卡，終場收在 31.81 元。

外匯交易員指出，外資領取股利後持續匯出，加上台股疲弱，外資從股市提款走人，今天外資法人賣超台股 192.99 億元，外資今天在股、匯市同步調節，匯出規模超過 10 億美元，是新台幣匯價收黑的關鍵。

眼見新台幣接連貶破 31.7 元、31.8 元，出口商進場拋匯意願也大增，但因不敵外資大規模撤離，因此壓抑貶值力道相對有限；至於原本場邊觀望的進口商，為避免換匯成本節節攀升，也只能含淚買匯。

外匯交易員說，今天新台幣重挫仍是因外資主導盤勢所致，進出商主要以實質拋補為主，如果外資持續匯出，加上美國 7 月 CPI(消費者物價指數) 下降不如預期，恐讓市場對於繼續升息預期心理升溫，不排除新台幣本周就會貶向 32 元價位。

美元指數小漲持續在 102 盤旋，主要亞幣全數走弱，韓元重貶 0.72%、日元貶值 0.67%、人民幣貶值 0.29%。