鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至10.33元，預估目標價為296.5元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.52元下修至10.33元，其中最高估值18.15元，最低估值8.55元，預估目標價為296.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.15
|28.21
|27.4
|最低值
|8.55
|10.57
|11.96
|平均值
|11.21
|18.29
|21.9
|中位數
|10.33
|18.66
|23.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|56,360,000
|69,242,000
|75,545,760
|最低值
|42,349,000
|47,796,000
|53,668,430
|平均值
|45,434,770
|57,496,070
|64,521,310
|中位數
|44,077,390
|57,597,330
|65,409,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。