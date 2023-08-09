元晶上半年EPS 0.67元 創七年來同期新高

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，受惠大尺寸高功率模組需求旺，稅後純益 1.43 億元，季減 18.75%，年減 921.42%，每股稅後純益 0.3 元 ，累計上半年達 0.67 元，創七年來同期新高。

元晶第二季營收 23.69 億元，季增 8.72%，年增 25.28%，毛利率 10.4%，季增 0.82 個百分點，年增 3.79 個百分點，營益率 5.07%，季增 0.03 個百分點，年增 3.95 個百分點，稅後純益 1.43 億元，季減 18.75%，年減 921.42%，每股稅後純益 0.3 元 。

元晶上半年營收 45.48 億元，年增 16.71%，毛利率 9.89%，年增 3.05 個百分點，營益率 5.06%，年增 2.89 個百分點，稅後純益 3.19 億元，年增 641.86%，每股稅後純益 0.67 元。

元晶表示，公司在 5、6 月完成一次性加速提列折舊共 1.67 億元，若撇除此因素，第二季獲利可望更亮眼，整體上半年受惠特有高功率模組的高市占率，推升營收與獲利表現。

元晶也同步公告 7 月營收為 6.15 億元，月減 12.07%，年減 18.7%，累計前 7 月營收 51.63 億元，年增 11.01%；元晶補充，由於 7 月颱風導致局部客戶施工拉貨延遲，加上上游矽晶片材料降價，影響營收略減，不過原物料降價有助成本下降，不影響公司整體獲利表現。

展望後市，元晶指出，公司相較同業提早一年投入最新型的高功率模組，技術領先台灣同業，佔有先行優勢，產能也是台灣業者居冠，從中大型案場的接單狀況及市占率來看，下半年市占率可望持穩。

元晶認為，近期政府 2025 年太陽能安裝目標的執行進度出現雜音，但經過外在干擾因素沉澱後，加上上游材料價格落底，可望消除觀望並刺激需求，預計第三、四季可望迎來報復性安裝契機，公司也可望受惠。