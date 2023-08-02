元晶9MW儲能案場本月完成併網 下半年營運續旺

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 今 (2) 日宣布，目前在光電及儲能案場的投資已累積超過 50MW，其中，屏東大慶儲能案場 (AFC) 達 9MW，為全台單一最大配電級案場，預計本月完成併入台電、加入調頻服務，看好在光電案場貢獻下，下半年業績續旺。

元晶指出，隨著政府力推綠色能源國內製造，目前最先進大尺寸太陽能電池、模組年產能達 1.2GW，可供應台灣市場一半以上的需求，也取得國內部份大型訂單，下半年將延續上半年銷售動能，撇開市場對於太陽能模組銷售的疑慮。

除電池及模組銷售外，元晶去年在屏東模組廠區內興建 AFC 儲能調頻，該儲能系統是由子公司厚昌能源負責營運管理，且有別於台灣其他案場，為確保儲能品質及安全，硬體方面均是以國內外大廠為主。

系統除要求各項元件須符合國際安規標準，如 IEC 62619、UL 1973 外，為降低熱失控風險，也選用高安全係數磷酸鋰鐵電池，並針對每一顆電池芯的溫度進行監控，24 小時掌握電池狀態。

元晶研發博士余承燁表示，此系統會自動偵測電網頻率變動，於 1 秒內反應，藉由充、放電的技術讓電網保持於 60Hz 的穩定區間，可為台灣電網提供更穩定可靠的電力調度服務。

執行副總廖偉然表示，近年政府對於綠色能源、減少碳排力道逐年增加，元晶將順應市場需求，除了專精於太陽能電池、模組製造之外，也積極開拓光電及儲能系統案場，有助公司奠定長期穩定經營。

法人認為，元晶從製造至光電案場再到儲能系統，跨足多角化經營的綠能領域，可助公司降低及擺脫光電市場供需波動等製造風險，加上近期取得大型案場模組訂單的加持下，後續成長動能可期。