元晶去年EPS 0.41元衝九年新高 將首度配發現金股利

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 今 (8) 日公告去年財報，受惠第四季迎來年底搶裝潮，稅後純益達 1.24 億元，較前季大增 4.5 倍，每股稅後純益 0.27 元，累計全年達 0.41 元，一舉創下九年來新高，且董事會也通過將首度發放現金股利，為上市來首見，大股東國發基金也可望同享獲利果實。

元晶董事會今日通過股利分配案，每股擬配發 0.1 元現金股利，包括以去年盈餘分配的 0.075 元以及資本公積發放的 0.025 元，配發率約 24%，預計共發出 5022 萬元的現金。

元晶去年第四季營收 28.35 億元，季增 24.76%，年增 26.28%，毛利率 10.23%，季增 4.97 個百分點，年減 4.33 個百分點，營益率 4.66%，季增 0.63 個百分點，年減 7.17 個百分點，稅後純益 1.24 億元，季增 449.62%，年減 49.39%，每股稅後純益 0.27 元。

元晶去年全年營收 90.05 億元，年增 46.25%，毛利率 7.54%，年增 0.87 個百分點，營益率 2.75%，年增 1.83 個百分點，稅後純益 1.9 億元，年增 309.46%，每股稅後純益 0.41 元。

展望後市，元晶目前為台灣少數具有 M10 大尺寸模組量產技術的業者，目前接單熱絡，訂單已排到 8 月，也預計將啟動新產線擴充計畫，屆時產能可望再提升，滿足更多客戶需求。